Названо условие, при котором коронавирус перестанет распространяться

Передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.
Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1»
Попова также отметила, что в настоящий момент нет достоверных данных о том, что кто-то в РФ заразился коронавирусом повторно.
В России на 24 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 36 892.
Как ранее передавал NEWS.ru, Попова предложила поэтапно снимать введённые из-за коронавируса в России ограничения.
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