Названо условие, при котором коронавирус перестанет распространяться

https://static.news.ru/photo/10a1359c-865a-11ea-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.

Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, данные о пороге в 60% являются «общеизвестным фактом». Глава Роспотребнадзора сообщила, что российские учёные начинают проводить популяционные исследования. Первыми изучат жителей Москвы.

Попова также отметила, что в настоящий момент нет достоверных данных о том, что кто-то в РФ заразился коронавирусом повторно.

В России на 24 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 36 892.

Как ранее передавал NEWS.ru, Попова предложила поэтапно снимать введённые из-за коронавируса в России ограничения.