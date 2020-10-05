Москва приблизилась к пиковым показателям середины весны по COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c6f35d6-07b6-11eb-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве приблизился к самым высоким показателям середины весны. Об этом заявили в мэрии столицы.

Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда... Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны, — цитирует РИА Новости замглавы администрации по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что ситуация требует более ответственно относиться к правилам безопасности в условиях пандемии. Чиновница призвала людей из группы риска оставаться дома, а всех остальных горожан носить защитные маски и избегать мест скопления людей.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки в столичные больницы были госпитализированы 1049 человек, заражённых коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, в Москве выявлено 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших (41,2%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).