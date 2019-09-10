Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что к концу 2020 года в столичной подземке может быть введена система распознавания лиц для оплаты проезда.
По его словам, в настоящий момент ведутся эксперименты с такой системой, передаёт
Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта «Тройка». Но будущее за подобными системами, — подчеркнул он.
Политик отметил, что для работы над распознаванием лиц потребуется много времени, говорить о результатах можно будет только к концу 2020 года. Тогда же предполагается пилотное внедрение технологии.
Однако он отметил, что необходимо продумать определённые нюансы и вводить систему на станциях с маленьким пассажиропотоком или не в пиковые часы.
То, что это заработает рано или поздно — это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире, — добавил он.
При появлении соответствующей технологии в метро, скорее всего, она будет внедрена и на других видах транспорта, заключил он.
Ранее News.ru писал, что Московский метрополитен ввёл новое правило техники безопасности. Пассажиров просят отказаться от чтения на эскалаторах.