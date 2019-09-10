https://static.news.ru/photo/2f8ec51c-d3ce-11e9-9e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что к концу 2020 года в столичной подземке может быть введена система распознавания лиц для оплаты проезда.

По его словам, в настоящий момент ведутся эксперименты с такой системой, передаёт РИА Новости .

Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта «Тройка». Но будущее за подобными системами, — подчеркнул он.

Политик отметил, что для работы над распознаванием лиц потребуется много времени, говорить о результатах можно будет только к концу 2020 года. Тогда же предполагается пилотное внедрение технологии.

Однако он отметил, что необходимо продумать определённые нюансы и вводить систему на станциях с маленьким пассажиропотоком или не в пиковые часы.

То, что это заработает рано или поздно — это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире, — добавил он.

При появлении соответствующей технологии в метро, скорее всего, она будет внедрена и на других видах транспорта, заключил он.

Ранее News.ru писал, что Московский метрополитен ввёл новое правило техники безопасности. Пассажиров просят отказаться от чтения на эскалаторах.