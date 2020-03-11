Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что дипломатические работники, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Роспотребнадзора, а также лица, прибывающие в российскую столицу в составе официальных делегаций, не должны проходить карантин.
Сообщение оперштаба
Карантин для приехавших в Москву из Китая, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и Южной Кореи был введён 5 марта.
Накануне, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в столице массовые мероприятия с численностью участников свыше пяти тысяч человек. Градоначальник объяснил запрет необходимостью противостоять распространению коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.
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