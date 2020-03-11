https://static.news.ru/photo/225a899c-6395-11ea-bbac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что дипломатические работники, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Роспотребнадзора, а также лица, прибывающие в российскую столицу в составе официальных делегаций, не должны проходить карантин.

Сообщение оперштаба приводит РИА Новости. В документе отмечается, что лица, не входящие в вышеназванные категории, должны находиться дома на карантине в течение 14 дней после прибытия из стран со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-2019. О своём приезде следует сообщить департаменту здравоохранения Москвы по телефону. Больничный лист находящиеся на карантине граждане могут оформить, позвонив на горячую линию, справку доставит курьер.

Карантин для приехавших в Москву из Китая, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и Южной Кореи был введён 5 марта.

Накануне, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в столице массовые мероприятия с численностью участников свыше пяти тысяч человек. Градоначальник объяснил запрет необходимостью противостоять распространению коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.