Общество

Молдавия предложила Росавиации возобновить авиасообщение в июне

17:19, 09 июня 2020

Орган гражданской авиации (ОГА) Молдавии предложило Росавиации возобновить регулярные пассажирские рейсы между двумя странами с 15 июня.

Об этом директор ОГА Евгений Коштей написал в письме первому замминистра транспорта РФ, главе Росавиации Александру Нерадько. Копия документа опубликована на сайте российского ведомства.

Предлагаем вам начать регулярные полеты на паритетной основе между нашими странами с 15 июня 2020 г., — говорится в нём.

Молдавия с 15 июня возобновляет авиасообщение с другими странами при условии строгого соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия открывает границы для выезда своих граждан за рубеж на работу и учёбу, лечение и уход за родственниками. Также разрешается въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими.

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