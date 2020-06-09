Молдавия предложила Росавиации возобновить авиасообщение в июне

Орган гражданской авиации (ОГА) Молдавии предложило Росавиации возобновить регулярные пассажирские рейсы между двумя странами с 15 июня.
Об этом директор ОГА Евгений Коштей написал в письме первому замминистра транспорта РФ, главе Росавиации Александру Нерадько. Копия документа опубликована на сайте российского ведомства.
Предлагаем вам начать регулярные полеты на паритетной основе между нашими странами с 15 июня 2020 г., — говорится в нём.
Молдавия с 15 июня возобновляет авиасообщение с другими странами при условии строгого соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия открывает границы для выезда своих граждан за рубеж на работу и учёбу, лечение и уход за родственниками. Также разрешается въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими.
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