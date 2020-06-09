Молдавия предложила Росавиации возобновить авиасообщение в июне

Лишь отдельный указ президента РФ позволит лишить актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, звания заслуженного артиста. Призывы к этому — глупости. Об этом заявила заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко.

Виталию Милонову, как депутату, следовало бы знать законодательство, прежде чем предлагать. Я ему рекомендую почитать положения об указах президента и госнаградах. Можно разжаловать офицера, а вот звания заслуженного артиста лишить...