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21 июня 2026 в 14:38

Мой секретный ужин за 20 минут: готовим мясо без мяса для лентяев

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь сочное блюдо за полчаса? Бери куриную печень, сметану и забудь про сложности. Я покажу, как сделать ее шелковой.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., сметана (20%) — 200 мл, мука пшеничная — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала режу лук полукольцами, морковь тру на крупной терке, чеснок давлю ножом. Обжариваю лук с морковью на сильном огне до золотистости, минут 5. Тем временем промываю печень, нарезаю крупными кусками, солю и перчу. Отправляю печень к овощам, жарю все вместе еще 5–7 минут, пока печень не схватится корочкой. Вливаю сметану, добавляю муку и чеснок, тщательно перемешиваю. Томлю под крышкой на слабом огне ровно 10 минут. Все, снимаю с плиты — печень получается нежной, соус — густым и бархатистым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие: печень не надо жарить до хруста — тушите на медленном огне, и она не будет горчить. Советую подавать с картофельным пюре, чтобы собрать весь соус до капли.

Проверено редакцией
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