Мой новый фуршетный хит делаю из сосисок — гости в восторге от вкуса, а я — от легкой готовки

Мой новый фуршетный хит делаю из сосисок — гости в восторге от вкуса, а я — от легкой готовки

Ищете идеальную закуску, которая одинаково уместна и на дружеской вечеринке, и на фуршете, и в качестве сытного перекуса? Этот рецепт — ваша палочка-выручалочка.

Что понадобится

Для закуски: сосиски — 6–8 шт., сыр твердый (например, чеддер) — 100 г, бекон слайсами — 6–8 шт.

Для лимонно-чесночного соуса: лимон — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, мед — 1 ст. л., горчица дижонская — 1 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сыр нарезаем брусочками. Сосиски надрезаем вдоль, но не до конца, и вкладываем внутрь полоску сыра. Каждую сосиску плотно оборачиваем одним ломтиком бекона, фиксируя края зубочисткой.

Обжариваем на хорошо разогретом гриле или сковороде без масла на среднем огне по 3–4 минуты со всех сторон до румяной хрустящей корочки на беконе.

Для соуса с лимона снимаем цедру (желательно без белой части), очищаем его от кожуры и пленок. Чеснок очищаем.

В чашу блендера помещаем мякоть лимона, чеснок, мед, горчицу, паприку, соль и перец. Взбиваем до получения однородного, слегка воздушного соуса.

Подаем горячие сосиски сразу после приготовления, сбрызнув лимонно-чесночным соусом или подав его отдельно.

