20 апреля 2026 в 13:20

Мой новый фуршетный хит делаю из сосисок — гости в восторге от вкуса, а я — от легкой готовки

Фото: D-NEWS.ru
Ищете идеальную закуску, которая одинаково уместна и на дружеской вечеринке, и на фуршете, и в качестве сытного перекуса? Этот рецепт — ваша палочка-выручалочка.

Что понадобится

Для закуски: сосиски — 6–8 шт., сыр твердый (например, чеддер) — 100 г, бекон слайсами — 6–8 шт.

Для лимонно-чесночного соуса: лимон — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, мед — 1 ст. л., горчица дижонская — 1 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сыр нарезаем брусочками. Сосиски надрезаем вдоль, но не до конца, и вкладываем внутрь полоску сыра. Каждую сосиску плотно оборачиваем одним ломтиком бекона, фиксируя края зубочисткой.

Обжариваем на хорошо разогретом гриле или сковороде без масла на среднем огне по 3–4 минуты со всех сторон до румяной хрустящей корочки на беконе.

Для соуса с лимона снимаем цедру (желательно без белой части), очищаем его от кожуры и пленок. Чеснок очищаем.

В чашу блендера помещаем мякоть лимона, чеснок, мед, горчицу, паприку, соль и перец. Взбиваем до получения однородного, слегка воздушного соуса.

Подаем горячие сосиски сразу после приготовления, сбрызнув лимонно-чесночным соусом или подав его отдельно.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски.

Проверено редакцией
«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет
Самолет Петербург — Стамбул подал сигнал бедствия над Румынией
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Ни один ролл из лаваша не сравнится с этим рулетом: корж из моркови и сочная начинка с крабовыми палочками
рецепты
закуски
сосиски
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
