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17 июля 2026 в 08:39

Многие портят чеснок сразу после уборки: одна ошибка сокращает срок хранения в разы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Даже богатый урожай чеснока можно потерять, если неправильно подготовить его к хранению. Несколько простых правил помогут сохранить головки свежими практически до нового сезона.

После уборки чеснок лучше сушить в тени — под навесом или в сарае с хорошей вентиляцией. Не складывайте головки в кучу, а разложите их свободно в один слой. На просушку обычно уходит 2–3 недели. Когда шейка полностью высохнет, а чешуйки станут сухими и плотными, можно обрезать ботву, оставив 5–10 см, а корешки укоротить до 3–5 мм. Перед закладкой на хранение отсортируйте урожай и уберите все поврежденные головки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь никогда не торопится с обрезкой чеснока. Если сомневаетесь в качестве отдельных головок, лучше использовать их для приготовления блюд в первую очередь.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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