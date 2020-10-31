Мнение россиян по поводу сокращения рабочей недели изменилось

https://static.news.ru/photo/2a416fa4-1c27-11eb-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Россияне изменили своё отношение к идее о сокращении рабочей недели. Инициативу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, озвученную в прошлом году, теперь поддерживает меньшее количество граждан РФ, чем прежде. Об этом стало известно, исходя из обнародованных результатов опроса портала Superjob, проведённого среди активного населения страны и представителей различных компаний. В исследовании приняли участие 2100 человек. 500 из них являются менеджерами по персоналу из 150 населённых пунктов, а 1600 – сотрудниками из 344 населённых пунктов.

В 2019 году за сокращение рабочей недели выступали 49% участников социологических опросов. Теперь число сторонников инициативы Медведева сократилось до 40%. Против сокращения выступили 37% респондентов, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Опрос портала продемонстрировал, что женщины чаще поддерживают указанную идею (42% против 38%). Мужчины же, напротив, не желают, чтобы рабочая неделя была сокращена (40% против 34%).

Среди граждан, ещё не перешагнувших возрастной порог в 24 года, 44% поддерживают эту идею. А среди россиян старше 35 лет сторонниками инициативы являются лишь 37%.

Жители России с доходом больше 80 тысяч рублей опасаются, что будут зарабатывать меньше, если число рабочих дней сократят. Среди представителей этой группы населения инициативу поддерживают только 34%.

Авторы исследования также выяснили, что в настоящее время режим четырехдневной рабочей недели уже действует в 2% компаний, еще 4% работодателей считают возможным его введение. В 11% случаев идею обсуждали, но признали недопустимой, а в 79% предприятий и речи об этом не шло, передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить дискуссию о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в рамках корректировки трудового законодательства.

Выступая на форуме «Открытые инновации», он отметил, что наименее болезненно проходят кризис, связанный с пандемией коронавируса, те работодатели, которые смогли перевести значительное количество сотрудников на дистанционную работу.