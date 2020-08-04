Младшего брата футболиста Кокорина задержали за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/c7913b92-d65c-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Кокорин Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сотрудники ГИБДД поймали 21-летнего брата форварда московского «Спартака» Александра Кокорина. Они остановили Mercedes Кирилла за нарушение правил дорожного движения в Москве утром во вторник.

Когда сотрудники ДПС попросили молодого человека снять тонировку, он ответил им отказом. При этом они не сразу разглядели в парне брата скандально известного футболиста. Узнать Кокорина-младшего правоохранителям помогли «красивые» номера Mercedes — «ККК».

Когда после второй просьбы избавиться от тонировки Кирилл ответил отказом, сотрудник ДПС начал составлять протокол, молодой человек вдруг решил поинтересоваться, можно ли обойтись без ареста.

Через несколько часов, как передаёт портал радио «Комсомольская правда», Кокорин-младший уже находился в Никулинском суде, где продемонстрировал фотографию чистых стёкол своего авто и получил штраф в тысячу рублей.

Эта история случилась с Кириллом очень не вовремя, ведь он вместе с братом проходил по делу об избиении чиновника Дениса Пака, а 3 августа Мосгорсуд в повторном апелляционном заседании изменил приговор для Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Суд постановил приговор Пресненского суда отменить. Оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по обвинению в статье 213 УК «Хулиганство». За ними признано право на реабилитацию.

Александра Кокорина суд признал виновным в совершении преступления по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и статьи 213 УК «Хулиганство». Ему назначено наказание сроком в один год шесть месяцев. Мамаева суд постановил признать виновным в причинении лёгкого вреда здоровью и по статье 116 УК «Побои» и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение Мосгорсуда по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.