Митрополит Иларион посетовал, что не может посетить могилу деда на Украине

https://static.news.ru/photo/76d81ba2-ce97-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Илларион Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион из-за запрета въезда не может посетить Украину.

Как сообщает ТАСС, на Украине у Илариона похоронен дед, который погиб во время Великой Отечественной войны.

Я не могу туда приехать, потому что (экс-президент. — NEWS.ru) господин Порошенко возбранил мне въезд на Украину, и этот запрет сохраняется до сих пор, — цитирует его агентство.

В мае 2014 года председателю ОВЦС было отказано во въезде на Украину. Он был задержан 9 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Днепропетровска, где его ознакомили с официальным уведомлением об этом.

Как писал NEWS.ru, в РПЦ сравнили онлайн-причастия Православной церкви Украины (ПЦУ) с телевизионными сеансами «экстрасенсов» Алана Чумака и Анатолия Кашпировского.

Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, такие причастия следует считать «магической практикой», не имеющей отношения к религии.