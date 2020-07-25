Митрополит Иларион посетовал, что не может посетить могилу деда на Украине

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион из-за запрета въезда не может посетить Украину.
Как
Я не могу туда приехать, потому что (экс-президент. — NEWS.ru) господин Порошенко возбранил мне въезд на Украину, и этот запрет сохраняется до сих пор, — цитирует его агентство.
В мае 2014 года председателю ОВЦС было отказано во въезде на Украину. Он был задержан 9 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Днепропетровска, где его ознакомили с официальным уведомлением об этом.
Как писал NEWS.ru, в РПЦ сравнили онлайн-причастия Православной церкви Украины (ПЦУ) с телевизионными сеансами «экстрасенсов» Алана Чумака и Анатолия Кашпировского.
Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, такие причастия следует считать «магической практикой», не имеющей отношения к религии.
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