Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Жванецкого

https://static.news.ru/photo/54a782a0-2060-11eb-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого.

Ушёл из жизни Михаил Михайлович Жванецкий — один из самых ярких писателей, непревзойдённый импровизатор и рассказчик, человек большого таланта, творческой энергии, активной гражданской позиции, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Политик подчеркнул, что произведения Жванецкого стали классикой.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Ещё летом артист жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого. По его словам, артист внёс неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра.