Мишустин выделил полмиллиарда на поддержку россиян за границей

https://static.news.ru/photo/45e5b41a-8b7a-11ea-bff1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Poolfoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на оказание поддержки гражданам РФ, которые остаются за рубежом и не могут вернуться на родину. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, — цитирует слова Мишустина «Интерфакс».

Контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований поручено вести МИД. Отчёт о расходе дополнительно выделенных средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

Согласно тексту указа, данные средства также могут быть потрачены на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.

Ранее NEWS.ru писал, что за материальной помощью в МИД обратились свыше 37 тысяч россиян, находящихся за границей. Большая часть заявлений обработана. Положительные решения приняты по четырём тысячам заявок.