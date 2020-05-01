Мишустин выделил полмиллиарда на поддержку россиян за границей

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на оказание поддержки гражданам РФ, которые остаются за рубежом и не могут вернуться на родину. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, — цитирует слова Мишустина «Интерфакс».
Контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований поручено вести МИД. Отчёт о расходе дополнительно выделенных средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.
Согласно тексту указа, данные средства также могут быть потрачены на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.
Ранее NEWS.ru писал, что за материальной помощью в МИД обратились свыше 37 тысяч россиян, находящихся за границей. Большая часть заявлений обработана. Положительные решения приняты по четырём тысячам заявок.