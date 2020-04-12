Десятки тысяч находящихся за границей россиян попросили МИД о матпомощи

https://static.news.ru/photo/067ac682-7cc3-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 37 тысяч россиян, которые остаются за рубежом из-за ситуации с коронавирусом, обратились в МИД РФ за материальной помощью.

На 12 апреля в дипломатическое ведомство поступили данные о 37 382 гражданах, подавших заявление на едином портале госуслуг о необходимости выплат. Вместе с членами семей помощи ожидают более 54 тысяч россиян.

Всего к настоящему времени обработано около 32 тысяч заявлений. Положительное решение принято по 4058 из них, сообщает в Facebook дипведомство.

В МИД пояснили, что помощь могла не поступить к гражданам, неправильно оформившим заявку на её получение на портале государственных услуг. Среди ошибок встречаются неправильно указанные данные, дублирование заявлений, а также истечение срока действия документов.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что помощь обязательно дойдёт до нуждающихся граждан, механизм выплат в настоящее время дорабатывается.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделяет 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.