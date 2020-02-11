https://static.news.ru/photo/fc0aa1d4-4cc7-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Технопарки «Кванториум», которые открываются в России, должны стать частью школьных образовательных программ. Такое мнение высказал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе осмотра такого центра в Великом Новгороде.

Стационарные и мобильные детские центры создаются в рамках нацпроекта «Образование». В них подростки занимаются роботостроением, проектируют транспортные средства, работают с объектами IT-инфраструктуры, изучают радиоэлектронику и основы электрических сетей, а также многое другое. Сейчас, по словам главы кабмина, работают уже 111 кванториумов в 74 регионах страны. В них обучаются около 600 тысяч детей.

К 2024 количество подобных учебных заведений должно увеличиться более чем в два раза. Предполагается, что их будут посещать примерно 2 млн детей.

Очень важно, чтоб мы интегрировали этот проект «Кванториум» в образовательные программы школ, чтобы это было естественным элементом образования детей, — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьеру также сообщили о планах региона в 2022 году поучаствовать в проведении европейского чемпионата рабочих профессий Euroskills, продемонстрировали макет нового кампуса Новгородского государственного университета и рассказали о планах инновационно-научного развития области.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы рассказали, как повысить уровень подготовки школьников.