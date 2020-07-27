Мишустин облегчил трудоустройство женщин с детьми до 3 лет и пожилых

https://static.news.ru/photo/fdbf617a-cfe6-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anastasia Shuraeva/pexels.com

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление правительства об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до 3 лет и пожилых людей. Об этом сообщил сам политик 27 июля 2020 года.

Речь идёт о женщинах с детьми до трёх лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребёнком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию, — цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что за организацию подобных образовательных программ будут отвечать государственные органы занятости в субъектах. Мишустин отметил, что до одобрения документа ведомства не могли самостоятельно заключить договор и выделить субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение. Денежные средства распределяли из региональных бюджетов. Это затягивало и усложняло необходимые процедуры.

Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография», — рассказал премьер.

Ранее правительство РФ направило в бюджеты регионов 18,5 млрд рублей на обеспечение выплат семьям с детьми, передаёт РЕН ТВ.

Накануне Министерство труда и социальной защиты России поддержало предлагаемые поправки в Трудовой кодекс. В разработке законопроекта ведомство приняло активное участие. Как рассказали в Минтруда NEWS.ru, в настоящее время документ находится на рассмотрении в первом чтении в Госдуме, где обсудят концепцию законопроекта, его актуальность и практическую значимость.

Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удалённом режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».