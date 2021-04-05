Минздрав раскрыл процент осложнений после вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/d01f5f82-96c8-11eb-8852-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Побочные эффекты от российской вакцины против нового коронавируса «Спутник V» фиксируются у 0,1% привившихся, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине «Спутник V» и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, это количество составляет менее 0,1% даже с учётом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции, — цитирует его ТАСС.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19. Ещё несколько недель назад снижение заболеваемости в стране фиксировалось на уровне 10–12%, тогда как в последние дни оно не превышало 3%. Однако, по её словам, обстановка с распространением заболеваемости в стране пока не стабилизировалась.

Как ранее писал NEWS.ru, Анна Попова озвучила статистику заболеваемости британским штаммом коронавируса в РФ. По её словам, выявлено 103 случая. Также она отметила, что вирус постоянно мутирует и в международной базе данных зафиксировано уже более миллиона геномов.