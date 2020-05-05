Минздрав разъяснил порядок оказания помощи больным с симптомами COVID-19

https://static.news.ru/photo/5451c212-8ec9-11ea-9d22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ подтвердило обязанность медиков приходить на дом к пациентам с симптомами коронавирусной инфекции. В случае отказа врача нанести визит следует обратиться на горячую линию.

Указания Минздрава о порядке предоставления медицинской помощи больным с симптомами COVID-19 приводит Telegram-канал стопкоронавирус.рф. В каждом регионе есть свои горячие линии, также пожаловаться на отказавшегося приходить к больному домой врача можно руководству поликлиники.

Минздрав отмечает, что если больным с симптомами коронавирусной инфекции не нужна интенсивная терапия и у них нет факторов риска, то таким людям можно лечиться на дому. В некоторых лёгких случаях медики могут всё равно предложить госпитализацию — например, если с больным проживают маленькие дети или люди из групп риска.

Человек, лечащийся на дому, обязан самостоятельно и ответственно следить за своим состоянием. При ухудшении следует повторно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, в таком случае больного обязательно госпитализируют.

По состоянию на 5 мая в России выявлено 155 370 случаев COVID-19, 1451 человек скончался, 19 865 заболевших выздоровели.

Ранее специалисты Минздрава установили, что основным путём передачи коронавируса в России в настоящее время является местное заражение, передавал NEWS.ru.