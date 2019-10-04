За период с января по август 2019 года общий показатель смертности в России снизился на 3,1%.
Пресс-служба Минздрава предоставила соответствующую статистику «
Ведомство отмечает, что смертность от туберкулёза достигла рекордного минимума, составив 5,1% на 100 тысяч человек населения и снизившись в годовом измерении на 13,6%. За всё время существования СССР этот показатель составил 7,7% на 100 тысяч человек.
Наибольший вклад в снижение общей смертности внесло сократившееся число умерших от болезней системы кровообращения и органов дыхания. Так, Минздрав отмечает 8-процентное снижение смертности от пневмонии.
Более чем на четыре тысячи человек (4,7%) упала смертность от внешних причин. На 8% сократилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Как ранее передавал News.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения связали падение уровня смертности в России с уменьшением потребления алкоголя.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен