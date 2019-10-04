https://static.news.ru/photo/c2f9bf4c-e6b5-11e9-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За период с января по август 2019 года общий показатель смертности в России снизился на 3,1%.

Пресс-служба Минздрава предоставила соответствующую статистику « Интерфаксу ».

Ведомство отмечает, что смертность от туберкулёза достигла рекордного минимума, составив 5,1% на 100 тысяч человек населения и снизившись в годовом измерении на 13,6%. За всё время существования СССР этот показатель составил 7,7% на 100 тысяч человек.

Наибольший вклад в снижение общей смертности внесло сократившееся число умерших от болезней системы кровообращения и органов дыхания. Так, Минздрав отмечает 8-процентное снижение смертности от пневмонии.

Более чем на четыре тысячи человек (4,7%) упала смертность от внешних причин. На 8% сократилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Как ранее передавал News.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения связали падение уровня смертности в России с уменьшением потребления алкоголя.