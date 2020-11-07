Минздрав определил длительность приёма пациентов в поликлинике

https://static.news.ru/photo/7e071a4a-2261-11eb-abb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приказ Минздрава, определяющий длительность приёма пациентов узкими специалистами в поликлиниках, вступил в силу 9 ноября. По нему приём у инфекциониста должен длиться 20 минут, у онколога — 23 минуты, у фтизиатра — 35 минут. При профилактическом обращении норматив сокращается — для фтизиатров на 10–20%, для остальных специалистов — на 30–40%.

Определёно также время на заполнение медицинской документации: для гематологов, инфекционистов, пульмонологов и онкологов — не более 35% от длительности приёма, для фтизиатров — не более 37%, для хирургов — не более 39%.

Речь идёт о нормативах, необходимых для планирования деятельности медорганизации. То есть это, по сути, условные единицы, которые будут использовать, чтобы понять, сколько пациентов врач может принять за смену, и сформировать электронную очередь. Если пациенту требуется больше времени, естественно, врач это время ему уделит, — пояснил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, наказывать врачей, уделивших пациенту больше времени, не будут. Подобные нормативы существовали и ранее, и за отступление от них медиков тоже не карали. Нормы должны послужить основой для расчёта нагрузки и иных правил организации труда специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно.

Кроме того, медорганизации имеют право корректировать эти нормы с учётом плотности проживания населения.

Как писал NEWS.ru, правила лечения коронавирусной инфекции на дому изменились. С 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, регламентирующий действия граждан с положительным тестом на COVID-19. Заразившиеся коронавирусом могут лечиться дома при условии, что у них есть отдельная комната. При этом они обязаны строго соблюдать все предписания врача.