Минздрав рассказал о течении коронавируса у беременных

В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у беременных. В ведомстве также ответили на вопрос, может ли беременная передать COVID-19 своему ребёнку.
В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребёнку во время беременности или родов, — говорится в методических рекомендациях Минздрава.
Также медики пока не знают, может ли вирус попасть в организм младенца с грудным молоком. К настоящему времени известно, что тяжёлое течение COVID-19 у беременных часто становится показанием для аборта. Кроме того, у пациенток могут начаться преждевременные роды.
Что касается новорождённых с коронавирусом, то инфекция у них может протекать как легко и бессимптомно, так и тяжело,
Клинические данные, особенно у недоношенных детей, не являются специфическими. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной, нормальной, — поясняется в рекомендациях.
По данным на 24 апреля, в России зафиксировано 68,22 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 55,68 тысячи человек, умерли 615.
Ранее NEWS.ru писал, что девять российских разработок вакцин вошли в перечень перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Среди них — сразу шесть препаратов, созданных в новосибирском центре «Вектор».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен