Минздрав рассказал о течении коронавируса у беременных

https://static.news.ru/photo/12841ab8-860b-11ea-9ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у беременных. В ведомстве также ответили на вопрос, может ли беременная передать COVID-19 своему ребёнку.

В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребёнку во время беременности или родов, — говорится в методических рекомендациях Минздрава.

Также медики пока не знают, может ли вирус попасть в организм младенца с грудным молоком. К настоящему времени известно, что тяжёлое течение COVID-19 у беременных часто становится показанием для аборта. Кроме того, у пациенток могут начаться преждевременные роды.

Что касается новорождённых с коронавирусом, то инфекция у них может протекать как легко и бессимптомно, так и тяжело, сообщает ТАСС.

Клинические данные, особенно у недоношенных детей, не являются специфическими. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной, нормальной, — поясняется в рекомендациях.

По данным на 24 апреля, в России зафиксировано 68,22 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 55,68 тысячи человек, умерли 615.

Ранее NEWS.ru писал, что девять российских разработок вакцин вошли в перечень перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Среди них — сразу шесть препаратов, созданных в новосибирском центре «Вектор».