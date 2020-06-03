Минздрав посоветовал выявившим COVID-19 врачам полоскать горло спиртом

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Медикам, которые выявили пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, следует полоскать рот и горло 70% этиловым спиртом. Кроме этого в нос и в глаза рекомендуется закапать 2% раствор борной кислоты, следует из обновлённой версии методических рекомендаций Минздрава по лечению COVID‐19.

Как сказано в документе, выявивший инфицированного врач должен дождаться бригаду скорой помощи и, передав пациента, продезинфицировать средства индивидуальной защиты (СИЗ), обработать обувь и руки, после чего полностью переодеться в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком.

В комплект СИЗ должны входить шапочка, противочумный халат и респиратор, сказано в рекомендациях.

Медику также предписано известить руководство медучреждения о выявленном пациенте, после чего будет принято решение о необходимости изоляции врача до подтверждения диагноза.

Руководителю медицинской организации, в которой выявлен пациент, полагается взять мазки для тестов на наличие инфекции у всех медработников, которые контактировали с потенциальным больным, уточняется в документе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за полтора месяца число зарегистрированных в России средств защиты медиков выросло фактически в два раза. В течение этого периода, как писал NEWS.ru, появилось 407 новых изделий.