Минюст признал иноагентами Republic и «Росбалт»

Министерство юстиции России добавило в реестр иноагентов издания Republic и «Росбалт». Такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства», говорится на сайте ведомства.

В список попали ООО «Москоу диджитал медиа» (юрлицо издания Republic) и акционерное общество «РС-Балт» (юрлицо издания «Росбалт»). В публикации Минюста нет подробностей о причинах внесения СМИ в реестр.

За 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews и «Кавказский узел», а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.