https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правила посещения российских судов, которые в настоящее время разрабатываются экспертами, должны быть едины для всех учреждений на территории страны. Об этом заявил замглавы Минюста Денис Новак.

Сейчас это всё (правила посещения судов. — News.ru) утверждается председателем каждого суда, и по каким-то вопросам, в том числе связанным с тем, как нужно одеваться в суде, какие вещи можно проносить в суд, можно ли делать фотографии и пользоваться телефонами, в том числе в коридорах судов, там, где предусмотрены места для посетителей, — цитирует Новака ТАСС .

Замминистра подчеркнул, что единообразия в данном вопросе нет, поэтому Минюст ранее попросил Совет судей разработать правила внутреннего распорядка для всех российских судов.

Здесь, конечно, по наиболее ключевым вопросам должен быть единый подход, чтобы [эти правила] не отличались от суда к суду, — пояснил Новак.

При разработке правил, по его мнению, необходимо сделать акцент «на том, чтобы не создавалось препятствий, барьеров для граждан и, в том числе, для адвокатов, которые оказывают юридическую помощь, в связи с посещением судов».

В Совете судей уже состоялось публичное обсуждение первоначального проекта типовых правил посещения судов.

Помимо Минюста, были приглашены и представители адвокатского сообщества, и представители Совета по развитию гражданского общества и защите прав человека. Коллеги из Совета судей пообещали, что они учтут все замечания и следующая редакция также будет обсуждена, — добавил замглавы Минюста.

Как писал News.ru, в феврале премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Министерству юстиции с поручением убрать из судов клетки для обвиняемых.