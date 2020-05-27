Минтруд предложил увеличить минимальное пособие по безработице

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тысячи рублей.

Предлагаем увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырёх с половиной тысяч рублей, — отметил министр на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

Глава Минтруда таким образом предложил поддержать граждан, получающих минимальные пособия по безработице. Сейчас они оказались в сложной ситуации из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

Кроме того, ведомство ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале 2020 года, а возвращение к положительной динамике — в первой половине 2021-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс высказался против раздачи денег россиянам на фоне пандемии коронавируса. По его словам, эта идея выглядит «легкомысленно».