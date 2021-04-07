Минтруд намерен допустить женщин к техобслуживанию самолётов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минтруд России подготовил проект приказа, согласно которому женщины смогут работать авиамеханиками, занятыми в техобслуживании самолётов и вертолётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Данные профессии ведомство планирует исключить из списка запрещённых для женщин. В документе указывается, что запрет снимается с профессий: авиационный механик (техник) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техник по крылу, а также инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолётов и вертолётов.