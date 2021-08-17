Минтранс отказался от идеи бесплатного транспорта в России

Весь общественный транспорт в России не может быть бесплатным. От этой идеи отказались в Минтрансе РФ, признав, что даже через 14 лет гражданам страны придётся платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Пункт о введении бесплатного проезда на общественном транспорте не вошёл в новый проект транспортной стратегии России до 2035 года, хотя присутствовал в первоначальной версии документа.

Зато в нём сказано, что пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах. А поездки по городу на 30% будут осуществляться беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом к 2035 году.

Также в рамках стратегии Минтранса увеличение российскими авиакомпаниями через 14 лет перевозок на 63%, до 209 млн пассажиров.

Ранее министерство подготовило законопроект, по которому будет контролироваться отдых водителей грузовиков массой более 3,5 тонны, автобусов и легковых такси. Сейчас проект обсуждается и проходит антикоррупционную экспертизу.