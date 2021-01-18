Минпросвещения: все российские школьники возвращаются к очным занятиям

https://static.news.ru/photo/bc4c91a2-5990-11eb-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 18 января во всех российских регионах школы возвращаются к очному обучению. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

По её данным, с 18 января к очному формату обучения вернутся почти все ученики с 1-го по 11-й класс. Занятия будут проходить непосредственно в помещениях учебных заведений, передаёт ТАСС.

К традиционному формату занятий возвращаются практически все учащиеся с 1-го по 11-й класс, — говорится в сообщении.

При этом специалисты уверены, что возвращение школьников с дистанционного обучения к очному спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом в стране. Ведущий российский вирусолог, профессор, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов заявил, что эксперты имеют все основания считать школьников и студентов «проэпидемиченной» социальной группой, так как у более половины этого контингента есть антитела. По его словам, эта группа приближается к развитию коллективного иммунитета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что менять задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не планируется. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Гайдаровского форума.