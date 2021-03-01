Минпросвещения в два раза сократит число специальностей в колледжах

https://static.news.ru/photo/a48d6494-c555-11ea-9889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В два раза сократить число специальностей в заведениях среднего профессионального образования планирует Министерство просвещения РФ. Это планируется реализовать за счёт объединения и укрупнения.

Как рассказал в интервью «Российской газете» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, в настоящее время перечень профессий и специальностей среднего профобразования насчитывает около 500 наименований. Оставить предполагается в два раза меньше.

Многие программы предполагается объединить или трансформировать, еще часть будут переведены на уровень профобучения, на так называемые «короткие» программы, которые можно будет освоить дополнительно в рамках основного обучения в колледже.

Главное, по словам замминистра, за счёт чего произойдёт укрупнение — новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Его предполагается сделать более рамочным и широким, оставив для целой группы профессий всего один документ. Это позволит быстро реагировать на требования рынка и корректировать программы образования.

Кроме того, по некоторым специальностям предполагается сократить сроки обучения — от нескольких месяцев до двух лет.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Минтруд готовится ввести с 2023 года трудовые книжки нового образца. Причём обновятся не электронные трудовые, введённые с 2021 года, а классическая «бумажная» версия документа.