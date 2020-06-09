Минпросвещения призвало провести очные выпускные после завершения ЕГЭ

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Минпросвещения России рекомендовало российским школам провести очные выпускные вечера после завершения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с представителями субъектов РФ и членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, традиционные выпускные вечера для учащихся 11-х классов должны пройти, но только с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

27 июня состоится всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов. Но мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные, — сказал Кравцов.

Он добавил, что очные выпускные могут пройти после экзаменов там, где это позволит эпидемическая ситуация, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии неспособны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования.