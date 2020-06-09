Минпросвещения призвало провести очные выпускные после завершения ЕГЭ

Минпросвещения России рекомендовало российским школам провести очные выпускные вечера после завершения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с представителями субъектов РФ и членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, традиционные выпускные вечера для учащихся 11-х классов должны пройти, но только с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
27 июня состоится всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов. Но мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные, — сказал Кравцов.
Он добавил, что очные выпускные могут пройти после экзаменов там, где это позволит эпидемическая ситуация,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии неспособны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования.
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