Минпросвещения: около 100 школ в России перевели на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/756dee0e-00ba-11eb-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

95 российских школ в данный момент перевели на дистанционное обучение, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Мы ведём ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95, — цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что данный показатель незначительно растёт, «очень незначительно», при этом часть учебных заведений после закрытия на карантин потом снова возобновляют работу, но появляются какие-то новые. Глушко отметил, что массовый перевод «дистанционку» в РФ не планируется, чтобы избежать подобных мер, необходимо соблюдать профилактические и санитарные требования.

Медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. Количество активно болеющих на сегодняшний день составляет 187 896 человек. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, из них 99 человек умерли за последние сутки. Выздоровели 943 218 пациентов, в том числе 3068 за прошедший день. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что lополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, проводятся в полном объёме и своевременно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Уточняется, что специалисты министерства оперативно обрабатывают обращения медицинских работников, проводят проверки и при наличии оснований начисляются дополнительные выплаты.