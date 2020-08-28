Минкомсвязи: чиновники должны быть готовы к критике со стороны граждан

https://static.news.ru/photo/bf851cfa-eab3-11ea-8e11-fa163e074e61_660.jpg Алексей Волин Фото: facebook.com/alexey.volin

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что закон об оскорблении власти касается государственных символов и ограниченного числа людей, большинству же чиновников нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков.

Такое мнение Волин высказал в ходе форума «Территория смыслов», передаёт РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи отметил, что у чиновников «работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям». Волин призвал людей, у которых «тонкая нервная система и душевная организация» воздержаться от выбора чиновничьей стези в качестве поля деятельности. По его словам, государственный служащий должен быть готов воспринять критику от людей, которые по сути его содержат.

Когда человек туда пошёл работать, он должен чётко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться, — подчеркнул замглавы Минкомсвязи.

В феврале в Кремле заявили, что не проводили анализа правоприменительной практики по закону об оскорблении власти, передавал NEWS.ru. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что считает целесообразным наказывать за оскорбление Владимира Путина.