Минкомсвязи: чиновники должны быть готовы к критике со стороны граждан

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что закон об оскорблении власти касается государственных символов и ограниченного числа людей, большинству же чиновников нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков.
Такое мнение Волин высказал в ходе форума «Территория смыслов»,
Когда человек туда пошёл работать, он должен чётко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться, — подчеркнул замглавы Минкомсвязи.
В феврале в Кремле заявили, что не проводили анализа правоприменительной практики по закону об оскорблении власти, передавал NEWS.ru. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что считает целесообразным наказывать за оскорбление Владимира Путина.
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