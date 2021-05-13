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Министр труда рассказал Путину о безработице

15:58, 13 мая 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Количество безработных в России сократилось. Об этом свидетельствуют официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), передаёт ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Данные глава ведомства озвучил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек, — сообщил Котяков.

Глава Минтруда отметил, что в августе прошлого года на пике пандемического кризиса уровень безработицы составлял 6,4%.

Он добавил, что снижается и количество официально зарегистрированных в качестве безработных граждан в центрах занятости. По состоянию на 12 мая их было менее 1530 тысяч человек. При этом порядка 700 тысяч граждан стоят на учёте с прошлого года, уточнил министр.

Днём ранее аналогичные данные привёл и председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что в период пандемии коронавируса малый бизнес получал гранты в объёме минимального размера оплаты труда на количество работающих на предприятии людей. По его словам, эти выплаты позволили не допустить резкого роста безработицы.

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