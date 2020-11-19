МГУ выделил 30 млн на поддержку части студентов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b87147ae-2a91-11eb-a6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство МГУ им. Ломоносова направит около 30 млн рублей на поддержку части студентов в связи с переходом на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса, рассказал ректор образовательного учреждения Виктор Садовничий.

Сегодня я подписал приказ об организации поддержки обучающихся в МГУ. Всего на поддержку было выделено около 30 млн рублей, — сказал он.

Студенты, имеющие социальную стипендию (оформляется нуждающимся), получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, на факультетах будет организована стипендиальная комиссия, которая должна определить студентов-контрактников, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения, — подчеркнул Садовничий.

Также университет покроет расходы учащихся на проезд до дома, если они решат покинуть Москву. Обучающиеся на платной основе студенты, выехавшие из общежитий без сдачи комнат, не будут платить за проживание с 16 ноября по 6 февраля, передаёт «Интерфакс».

Мы никого не обязываем выезжать из общежитий. Но если ребята рассматривают для себя такую возможность, университет поддержит такое решение, — подчеркнул ректор.

Аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие в «красной зоне», получат дополнительные 20 тысяч рублей. Финансирование всех выплат будет осуществляться из внебюджетных источников.

Ранее стало известно, что студенты, обучающиеся в Московском государственном университете имени Ломоносова на платной основе, намерены подать коллективный иск к вузу. Учащиеся хотят получить перерасчёт, потому что, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса качество образования снизилось.

В университете, комментируя эту информацию, отметили, что начиная с марта 2020 года в МГУ были приняты исчерпывающие меры, направленные как на исполнение предписаний и рекомендаций, так и на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечение его максимального соответствия утверждённым стандартам, писал NEWS.ru.