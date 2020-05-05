Общество

Мэрия Москвы объявила цены на маски в метро

15:00, 05 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы назвал цены на маски и перчатки, которые с 5 мая начали распространяться в вендинговых автоматах столичной подземки. В течение дня средства защиты появятся на 15 станциях метро.

За одну маску придётся заплатить 30 рублей, за перчатки — 20 рублей, говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, можно купить комплект за 50 рублей.

Власти обещают в будущем распространить эту практику на другие станции.

Как писал NEWS.ru, представители Красного Креста бесплатно раздали жителям Мадрида медицинские маски. Защитные приспособления распространяли на станциях метрополитена.

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