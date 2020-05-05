Мэрия Москвы объявила цены на маски в метро

https://static.news.ru/photo/3cbfa5d2-8eca-11ea-9724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы назвал цены на маски и перчатки, которые с 5 мая начали распространяться в вендинговых автоматах столичной подземки. В течение дня средства защиты появятся на 15 станциях метро.

За одну маску придётся заплатить 30 рублей, за перчатки — 20 рублей, говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, можно купить комплект за 50 рублей.

Власти обещают в будущем распространить эту практику на другие станции.

Как писал NEWS.ru, представители Красного Креста бесплатно раздали жителям Мадрида медицинские маски. Защитные приспособления распространяли на станциях метрополитена.