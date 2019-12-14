https://static.news.ru/photo/06bda1c0-1ea2-11ea-98f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сопредседатель московского отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер сообщил, что мемориал Бориса Немцова вернули на обновлённый Большой Москворецкий мост в Москве.

Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова, — написал Шнейдер в Facebook.

По его словам, он лично перенёс памятную табличку.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в российской столице на Большом Москворецком мосту. Исполнителем убийства признали Заура Дадаева. Заказчики и организаторы убийства так и не были найдены.

Как сообщал NEWS.ru, в годовщину убийства в Москве тысячи людей приняли участие в марше памяти.