Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сопредседатель московского отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер сообщил, что мемориал Бориса Немцова вернули на обновлённый Большой Москворецкий мост в Москве.

Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова, — написал Шнейдер в Facebook.

По его словам, он лично перенёс памятную табличку.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в российской столице на Большом Москворецком мосту. Исполнителем убийства признали Заура Дадаева. Заказчики и организаторы убийства так и не были найдены.

Как сообщал NEWS.ru, в годовщину убийства в Москве тысячи людей приняли участие в марше памяти.

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