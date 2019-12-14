Сопредседатель московского отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер сообщил, что мемориал Бориса Немцова вернули на обновлённый Большой Москворецкий мост в Москве.
Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова, — написал Шнейдер в Facebook.
По его словам, он лично перенёс памятную табличку.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года в российской столице на Большом Москворецком мосту. Исполнителем убийства признали Заура Дадаева. Заказчики и организаторы убийства так и не были найдены.
Как сообщал NEWS.ru, в годовщину убийства в Москве тысячи людей приняли участие в марше памяти.
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