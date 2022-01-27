Медведев назвал открытие, которое достойно Нобелевской премии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил во время беседы с ведущими российскими СМИ, что создание лекарства от коронавируса стало бы прорывом, достойным Нобелевской премии, сообщает РИА Новости.

Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд. И это действительно был бы очень серьёзный прорыв, — сказал он.

Медведев также подчеркнул, что не хотел бы делить людей на привитых и непривитых от COVID-19. По его словам, он всегда интересуется причинами отказа от вакцинации.

Я спрашиваю обычно: «Ты, или вы, прививались?» Допустим, нет. А почему? Ответы разные бывают. Кто-то говорит: «Мне нельзя по медицинским показаниям». Я говорю, вы уверены? Потому что медицинских отводов совсем немного. Получается, что не уверены, — рассказал он.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что российским властям и учёным следует изменить подход к борьбе с пандемией коронавируса и уделить особое внимание созданию лекарств. По его словам, прививки не создают стерильного иммунитета, люди всё равно болеют.

Он добавил, что в России много химиков, способных синтезировать различные вещества, но нет лабораторий, где можно было бы их анализировать. Вирусолог также рассказал, что в настоящее время изучаются экстракты растений, способные замедлить развитие коронавируса на начальных стадиях.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране ведётся разработка и клинические испытания нескольких новых лекарств от коронавируса. Те препараты, которые уже прошли тестирование и одобрены ведомством, применяются для лечения пациентов.