Мединский раскритиковал параллели между Брестской крепостью и «Азовсталью» Мединский счел издевательством параллели между Брестской крепостью и «Азовсталью»

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г. Мариуполь, завод «Азовсталь»

Попытки сравнивать защитников Брестской крепости с бойцами украинских военных формирований на мариупольском предприятии «Азовсталь» являются издевательством над историей, заявил помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь».

Сравнивать героев Брестской крепости с подвальными сидельцами на «Азовстали»... Я не знаю, это даже не цинично, даже не смешно — это просто издевательство над историей, — сказал Мединский.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских военных ( подразделения Минобороны РФ и российских спецслужб, а также Народная милиция ДНР). В плен сдались 2439 бойцов нацполка «Азов» и ВСУ.

Командир батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.