Медики вылечили от COVID-19 более 90 тысяч жителей Москвы

https://static.news.ru/photo/aae52654-a563-11ea-82b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 3385 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших в российской столице превысило 90 тысяч человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654, — цитирует заммэра РИА Новости.

По словам Раковой, после выписки все желающие могут стать донорами плазмы. Самое большое число выздоровевших за сутки было зафиксировано 26 мая — 8033 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что созданные в столице временные госпитали для лечения людей, заражённых коронавирусом, власти не станут демонтировать. По словам Анастасии Раковой, выделенный на борьбу с инфекцией коечный фонд столичных больниц опасно выводить в обыкновенную плановую работу, не имея резерва.