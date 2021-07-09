Медик предрёк четвёртую волну COVID-19 в России

Скорее всего, ситуация с коронавирусом в стране по статистике улучшится под выборы в Госдуму, а затем не исключён новый всплеск заболеваемости. Такой прогноз сделал в интервью NEWS.ru президент Лиги защиты врачей, кандидат медицинских наук Семён Гальперин, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о «стабилизации» обстановки с коронавирусом в столице.

Предполагаю, что в ближайшее время о стабилизации заговорят все, потому что в сентябре выборы в Госдуму. Перед выборами ситуация обязана стабилизироваться, как это обычно бывает перед государственно значимыми мероприятиями. А после выборов вполне вероятно, что у нас объявят о четвёртой волне, — предположил Гальперин.

Он не увидел ничего неожиданного в заявлении московского руководства о пандемической обстановке в городе. Однако Гальперин подчеркнул, что «ситуация сложно подсчитываемая».

Я надеюсь, что как эпидемическая, так и экономическая ситуация тем или иным образом стабилизируется, — добавил медик.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с пандемией в столице стабилизировалась, но при этом остаётся сложной. Количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне — около 1700 человек в сутки.

С ним согласился демограф Алексей Ракша, по мнению которого, в отличие от Москвы, в других российских субъектах, особенно в Сибири, обстановка с заболеваемостью тяжёлая. По его прогнозам, к июлю следует ожидать роста показателей избыточной смертности.