Мазур нашла шедевры из коллекции Баталова в Израиле

https://static.news.ru/photo/e477c502-59a4-11eb-8932-fa163e074e61_660.jpg Элина Мазур Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Элина Мазур нашла местонахождение десяти произведений Амедео Модильяни, которые ранее были в коллекции Алексея Баталова. Ранее женщина пообещала 100 миллионов рублей за информацию о картинах покойного артиста.

Одну картину нашли в Израиле в коллекции известного израильского коллекционера Шмуэля Флатто-Шарона, ушёл из жизни ещё в 2018 году. Мне об этом совершенно безвозмездно сообщил человек с острой наблюдательностью. Затем я связалась с родственниками Флатто-Шарона. И они действительно подтвердили факт сделки, – сказала Мазур порталу Teleprogramma.pro.

При этом женщина отметила, что криминальной составляющей в этой истории нет. Картины просто отдали, не понимая ценности, что в итоге и привело сделке между российской стороной и израильским депутатом.

Также Мазур подчеркнула, что эти шедевры оказались не из списка объявленных ранее. Кроме того, женщина пояснила, что шедевры Модильяни не вернутся Баталовым, так как дочь актёра Мария не собирается заявлять права на картины.

Ранее NEWS.ru писал, что Мазур не стала отвечать, откуда возьмёт обещанные 100 миллионов на вознаграждение. Женщина указала, что это её личная тайна.