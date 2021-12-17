Матвиенко рассказала о высокой доле контрафакта на рынке детских товаров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала обязать детские магазины, в том числе работающие в интернете, более тщательно контролировать происхождение продаваемых ими товаров. Как заявила спикер со ссылкой на данные Роспотребнадзора, около 10% детской продукции не соответствует требованиям качества, а общий объём контрафакта в этой сфере достигает 40%, сообщает ТАСС.

Матвиенко предложила обсудить дополнительные меры, которые необходимо принять для решения этой проблемы. По её словам, среди таких мер должна быть и ответственность за продажу контрафакта. Она также отметила, что доля российской продукции для детей на внутреннем рынке составляет всего около 30%.

К 2024 году, согласно дорожной карте [по развитию индустрии детских товаров], она должна вырасти до 35%, хотя, я полагаю, что это далеко не предел, наши реальные возможности гораздо шире, их нужно умело использовать, — подчеркнула председатель Совфеда.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» развития индустрии детских товаров на 2020–2024 годы. Согласно ей, доля таких товаров отечественного производства на российском рынке к 2025 году должна возрасти до 35%.

«Дорожная карта» предусматривает разработку специальных мер поддержки производителей детских товаров, в том числе налоговые льготы, повышение качества, безопасности и доступности таких товаров, стимулирование спроса и развитие экспорта.