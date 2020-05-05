Матвиенко посоветовала почитать стихи о войне накануне Дня Победы

https://static.news.ru/photo/42b266aa-8ea2-11ea-a0a3-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в проекте Межпарламентской ассамблеи СНГ накануне юбилея Победы.

В рамках акции несколько человек — актёр, ветеран, политик и представитель молодого поколения — читают одно стихотворение о Великой Отечественной войне. Матвиенко выбрала «Реквием» Роберта Рождественского.

По словам спикера, несмотря на то что это знакомое и много раз читанное произведение, его сила космическая, это как «взгляд со стороны уже на прошедшее, на боль, на трагедию, на величину подвига».

Читаешь — и магия какая-то: слова простые, а как будто больше становишься, сильнее. Прочитайте, — сказала она радиостанции Sputnik.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко пригласил всех желающих 9 мая исполнить песню «День Победы» на разных языках.