Мать Миллы Йовович написала в «Комсомолку» благодарственное письмо

https://static.news.ru/photo/1ef6e6b0-943c-11ea-9653-fa163e074e61_660.jpg Галина Логинова Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Мать знаменитой голливудской киноактрисы Миллы Йовович Галина Логинова прислала письмо в нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды». В нём она благодарит российскую газету за розыск и публикацию наградных листов своей матери Татьяны Поповой.

Дорогие друзья, спасибо вам за всё. Найти и увидеть эти документы — так важно и так волнительно для меня и для Миллы, — цитирует KP.RU её письмо.

Бабушка Миллы Йовович, старшина медслужбы Татьяна Попова ушла на фронт в 1942 году, в 16 лет. Войну она прошла от своего дома в Тульской области до Берлина. Благодаря Центральному архиву Минобороны РФ «Комсомольская правда» выяснила подробности этого боевого пути.

Как писал NEWS.ru, Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну. Она поздравила всех с 75-летием Победы, отметив, что 8 и 9 мая знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. Йовович рассказала, что в её семье было много бойцов, которые сражались на войне. Её дедушка по материнской линии Александр Логинов прошёл всю войну, как и дедушка по отцовской линии Богдан Йовович, который воевал в рядах югославских партизан. Актриса также отметила, что в трудные моменты жизни она вспоминает своих предков, которые прошли войну, когда были ещё детьми. Эти мысли помогают ей пережить проблемы, так как на фоне Великой Отечественной войны они уже не кажутся такими сложными.