Маски и перчатки начнут продавать в метро Петербурга

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В России из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, начали формироваться новая культура и традиции празднования Дня Победы. Это позволяет всем желающим присоединиться к торжеству независимо от местоположения, отметила гендиректор Государственного музея современной истории Ирина Великанова.

По её словам, изменения сохранят актуальность даже после отмены режима самоизоляции. Появились креативные форматы, которые, как мне кажется, могут войти в традицию и использоваться и после окончания пандемии, когда ограничения...