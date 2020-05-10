Общество

Маски и перчатки начнут продавать в метро Петербурга

17:45, 10 мая 2020
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Администрация Санкт-Петербурга сообщила об установке новых вендинговых автоматов в метрополитене города. В них будут продавать маски, перчатки и антисептики.

В настоящий момент ведётся установка аппаратов, передаёт ТАСС. Жители смогут купить как одноразовые, так и многоразовые средства индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении мер, введённых в городе из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 мая. Кроме того, с 12 мая жители будут обязаны носить маски на улице, в магазинах и общественном транспорте. До 11 мая эта мера носит рекомендательный характер, писал NEWS.ru.

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