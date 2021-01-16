Машинист метро рассказал о раздражающих поступках пассажиров

https://static.news.ru/photo/2a95cf0a-58a3-11eb-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машинист московского метро Алексей Раевский, спасший несколько дней назад упавшего на рельсы ребёнка, назвал тип пассажиров, которые больше всего раздражают его самого и его коллег. Это — вечно спешащие люди, которые своими действиями задерживают отправление поезда.

К ним он отнёс граждан, перебегающих из вагона в вагон на станциях, тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в последнюю секунду перед закрытием дверей, а также торопящихся, бегущих к готовому отправиться составу, едва сойдя с лестницы или эскалатора.

Есть такая особенность у людей — как бы часто ни ходили поезда, пытаться пролезть в закрывающиеся двери. Не все знают, что у поездов есть чёткий график, выверенный до секунд. Потом обижаются, что их не подождали, совершенно не задумываясь, что эти 5–10 секунд тормозят всю линию, — рассказал Раевский в интервью MK.RU.

По его словам, самый сложный день в работе машиниста — понедельник. После размеренных выходных разница в количестве пассажиров огромная. Люди становятся более суетливыми, торопятся, ведут себя не всегда адекватно.

Большинство таких «торопыг», отметил он, могут не делать этого: они не выигрывают время, а лишь создают суету, которая перемножается на количество людей и становится массовой.

При этом, добавил он, в часы пик у машинистов нет времени рассматривать пассажиров, так как ехать нужно по чёткому графику. В такой ситуации ждать никого нельзя. По его словам, порою приходится только и делать, что успевать ловить промежуток между потоком людей, чтобы уехать.

В более спокойные промежутки времени — поздним вечером или в выходные дни — ситуация иная. Когда поезда едут не с таким коротким интервалом, есть возможность подождать пассажира. Даже если машинист только-только закрыл двери и видит, как торопится человек из перехода, он может открыть их снова: в более спокойном графике эти секунды нагнать более реально, отметил Раевский.

11 января, как писал NEWS.ru, на станции «Бабушкинская» Московского метрополитена ребёнок упал на рельсы перед прибывающим поездом. Машинист успел экстренно затормозить, обесточил рельс и вынес мальчика с опасного участка.