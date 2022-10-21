Mash: противотанковая управляемая ракета прилетела в СНТ под Троицком

Фото: vk.com/troitsk74

В Telegram-канале Mash появилось сообщение, что на территорию СНТ «Зверево» под новомосковским Троицком прилетела противотанковая управляемая ракета. Снаряд, как предполагают авторы канала, прилетел с полигона Алабино. По данным источника, никто не пострадал.

Как пишет Mash, в результате прилета ракеты были повреждены бампер и порог Kia Rio. По словам местных жителей, сначала раздались свист, громкий взрыв, а затем сработала сигнализация сразу нескольких машин. Железо от снаряда раскидало по двору.

Как сообщает Telegram-канал Baza, хозяин дома не застал прилет снаряда во двор, позже он узнал о произошедшем от соседей, осмотрел осколки и, проверив информацию в интернете, предположил, что это противотанковый управляемый снаряд. Отмечается, что полигон Алабино находится в 3 км от дома, рядом с которым упал снаряд. Baza также уточняет, что снаряд повредил брусчатку у дома и немного бампер у Kia Rio.

Ранее в Baza писали, что в Крыму во время ремонта танка из его орудия был случайно сделан выстрел. Снаряд попал в жилой дом. В результате пострадал ребенок, который был госпитализирован.