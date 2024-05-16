Mash: Шнуров задолжал налоговой 4,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Шнуров

Telegram-канал Mash сообщает, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей. По его данным, у музыканта осталось только одно зарегистрированное ИП, где указан его основной вид деятельности — исполнительское искусство, хотя до этого он был учредителем шести ООО.

Как выяснил канал, в начале мая Шнуров получил от ФНС документ, в котором указано, что он должен налоговой 4 591 764 рубля. Mash пишет, что для рок-звезды эта сумма эквивалентна шести минутам и трем секундам выступления, однако с 2022 года его редко стали звать на корпоративы.

Ранее стало известно, что актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала Федеральной налоговой службе России более полумиллиона рублей. По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время долг звезды сериала «Беспринципные» составляет 547 тысяч рублей. Однако с 2022 года Дапкунайте перебралась в Европу, и, видимо, ей нет никакого дела не только до задолженности, но и до собственного бизнеса в РФ.

До этого SHOT писал, что у блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере 20 млн рублей. Как писал канал, ФНС уже отправила ей уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу.