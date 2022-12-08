Mash: отец Киркорова попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Telegram-канал Mash сообщает, что отец эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос попал в реанимацию одной из московских больниц. По данным канала, врачи взяли у него тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Помощница Киркорова, как пишет Telegram-канал SHOT, заявила, что Бедрос простудился и находится в стационаре. Она добавила, что разговаривала с ним по телефону и «слышала его бодрый голос».

Час назад разговаривала с ним, слышала его бодрый голос, — приводит SHOT слова помощницы поп-короля.

Mash также сообщает, что информацию о госпитализации подтвердила и пресс-секретарь Филиппа Киркорова, однако, по ее словам, отец поп-исполнителя чувствует себя хорошо и готовится к будущим гастролям.

В октябре 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.