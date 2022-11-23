Mash: на националиста Демушкина завели два дела о фейках про ВС России

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский националист, бывший организатор «русских маршей» Дмитрий Демушкин стал фигурантом двух административных дел о распространении фейков про Вооруженные силы РФ, пишет Telegram-канал Mash. Как уточняют авторы, ему могут грозить штрафы в размере до 100 тысяч рублей. О каких именно фейках идет речь, источник не уточняет.

Также авторы публикации отмечают, что в случае заведения третьего административного дела на Демушкина в ближайшее время, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сам Демушкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что он стал подозреваемым по материалам дела о призывах к действиям против безопасности России (ст. 280.4 УК РФ). Дома у мужчины побывали силовики, его отвезли на «беседу», но отпустили. Он добавил, что планирует приезжать в полицию по вызову, так как «когда хотят арестовать, сразу арестовывают обычно».

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к 2,5 года колонии по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК) за репост фотографии с «Русского марша». Мужчина освободился в феврале 2019 года из-за частичной декриминализации статьи.

«Русские марши» проходили в Москве в ноябре с 2005 года. С 2009 года мероприятия можно было увидеть в районе Марьино. В 2019 году власти согласовали очередную акцию, но уже в 2020 году не была согласована ни одна из акций, прошли десятки задержаний, как и в 2021 году. В прошлом году Перовский районный суд Москвы назначил десять суток ареста организатору шествия, пресс-секретарю Ассоциации народного сопротивления Никите Зайцеву.